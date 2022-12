“Squalificato subito” Orrore al GF Vip 7 | roba vergognosa E per il concorrente si è messa male

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Bufera su Charlie dopo le ultime parole su Oriana Marzoli al GF Vip 7. Nonostante l’intervento di Alfonso Signorini durante la scorsa puntata, il conduttore radiofonico si è nuovamente reso protagonista di un siparietto volgare e maschilista. Era già successo qualche giorno fa, quando ad Antonino Spinalbese aveva chiesto come era stato l’incontro intimo con l’influencer spagnola. Charlie aveva chiesto anche un voto per la performance sotto le lenzuola. “Quanto posso dare ad Oriana? Un 9. Come e basta? – aveva detto l’ex fidanzato di Belen Rodriguez – Mica è un voto basso, è un 9, sopra il 9 è difficile. Il 10 l’ho trovato, ma è tostissimo da battere. Leggi anche: “Ma vattene a f…”. GF Vip, Edoardo Donnamaria è una furia col collega: “Non siamo amici” Bufera su Charlie Gnocchi dopo parole su Oriana Marzoli al GF Vip 7 Poi le parole choc e la bufera su Charlie Gnocchi: ...