“Sport Memorabilia” Bolaffi | il 6 dicembre all’asta i cimeli dei campioni

(Di giovedì 1 dicembre 2022) COMUNICATO STAMPA Torino, 30 novembre 2022 IL 6TORNAAppuntamento il 6con l’asta diorganizzata da Astein modalità internet live alle 14:30 su www.aste.it: un’occasione imperdibile per i collezionisti diivi, gli appassionati e i tifosi. Il catalogo propone 330 lotti che abbracciano glipiù popolari, in particolare calcio, ciclismo e tennis. Tra i top lot ci sono la maglia del Torino della stagione 1973-1974 attribuita all’icona granata Paolo Pulici (lotto 328, stima 7.500-10.000 euro), quella della Nazionale dei Mondiali di Germania 1974 attribuita a Dino Zoff (lotto 90, stima 6.000-8.000 euro) e la maglia numero ...

