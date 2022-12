Spagna | allarme buste-bomba | nel mirino anche premier Sanchez

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono almeno 5 lerecapitate nelle ultime ore in. Una di queste è stata ricevuta al primo ministro spagnolo Pedro Sz. La lettera conteneva materiale esplosivo ”simile” a quelle consegnate ieri all’ambasciata dell’Ucraina a Madrid, a una ditta che produce armi a Saragozza e oggi alla base dell’aeronautica militare Torrejón de Ardoz vicina alla capitale. Sempre oggi una ”lettera” è arrivataal ministero della Difesa spagnolo. La polizia nazionale spagnola ha spiegato che i servizi di sicurezza della presidenza del governo hanno neutralizzato la minaccia. La lettera con materiale esplosivo era stata spedita per posta ordinaria, come spiega il ministero dell’Interno di Madrid in una nota. Ieri la busta-...

Leggi Anche Ucraina, bomba carta all'ambasciata ucraina a Madrid - Von der Leyen: 'Creeremo un tribunale ad hoc per i crimini russi' A novembre busta - bomba anche per Sanchez - Una busta contenente ...Germania, Paesi Bassi esono stati i peggiori nella lettura del rapporto. leggi anche Europa ... leggi anche Brutte notizie per l'Europa: èGnl e gasolio, i motivi Un inverno rigido ...(Adnkronos) - Sono almeno 5 le buste-bomba recapitate nelle ultime ore in Spagna. Una di queste è stata ricevuta al primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. La lettera conteneva materiale esplosivo ''si ...Tra i destinatari anche il premier Sanchez e il ministero della Difesa. In corso indagini per verificare se ci sia un collegamento tra i casi ...