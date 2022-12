“Sognavo che mi tradisse con mia sorella…” | Ma la scoperta più agghiacciante è un’altra

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Non sempre i sogni sono desideri di felicità, e questo lo sa benissimo la protagonista della storia che stiamo per raccontarvi che ha scoperto come la sorella si rimasta incinta di quello che un tempo era il suo fidanzato. La storia in questione fai il giro del web e ha davvero dell’incredibile, non si tratta semplicemente di un racconto fatto da una donna che ha subito un grave tradimento e che a sua volta ha visto il fidanzato scegliere al suo posto lama la storia ha in sé qualcosa di più. Sorella incinta della fidanzata di lei – PeriodicoItalianoLa giovane donna è protagonista della vicenda ha rivelato attraverso i social network quello che realmente è accaduto nella sua vita, anche se sembrerebbe essere estratto dalla trama di un film non eccessivamente romantico. Uno sfogo che la protagonista affida ad un video condiviso poi su Tik Tok ...