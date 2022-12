(Di giovedì 1 dicembre 2022) La più importanteper la nuova stagione delloalè sicuramente l’inserimento del: disciplina innovativa per ladel, dove sicuramente vedremo diverse sorprese nelle prime fasi dell’annata (impossibile ad oggi fare un pronostico). Per quanto riguarda il, invece, difficilmente si uscirà dal solito scenario: la Germania domina incontrastata tra leda ormai quasi trent’anni. L’ultima ad interrompere l’egemonia teutonica è stata l’azzurra Gerda Weissensteiner nel 1998. Non cila campionessa olimpica Natalie Geisenberger, in dolce attesa, dunque i favori del pronostico per la sfera di cristallo vanno tutti sulla detentrice Julia Taubitz. La delusione di Pechino è da mettere alle ...

OA Sport

E le altre nazioni L'Austria, già citata precedentemente, si affida ovviamente a Steu/Koller : il titolo nel 2021 è stata una vera e propria impresa, ma hanno dimostrato (nonostante un brutto ...L'Italia si affida alla sua stella: Dominik Fischnaller . L'altoatesino ha trovato la stupenda medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino ed ora può concentrarsi sul sogno di vincere la; non sarà facile, ma ha tutte le carte in regola per provarci. Foto: Lapresse Slittino, Coppa del Mondo 2022-2023: le favorite del singolo donne. Novità: ci sarà anche il doppio al femminile Appuntamento a Beaver Creek, negli Stati Uniti, in questo weekend per la Coppa del Mondo 2022-2023 maschile di sci alpino. Mentre le donne scenderanno in pista a Lake Louise, in Canada. In particolare ...La prima discesa libera della stagione di Coppa del Mondo maschile parla norvegese. Aleksander Aamodt Kilde ha vinto la gara di Lake Louise, slittata da… Leggi ...