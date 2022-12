(Di giovedì 1 dicembre 2022) Da un lato ci sono lattine di alluminio, bottiglie di vetro, contenitori di plastica, tutti vuoti. Dall’altro un bivio:? E non è una semplice differenza semantica quella che di... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

Per favorire ilo la ricarica degli imballaggi, che è diminuito drasticamente negli ultimi 20 anni, le aziende dovranno offrire una certa percentuale dei loro prodotti ai consumatori in ...Si prevedono 600mila posti di lavoro nel settore del, e risparmi di quasi 100 euro all'anno per i consumatori ("se le imprese trasferissero quanto risparmiato ai consumatori", specifica la ... Sì al riutilizzo, stop al riciclo. La svolta dell’Ue sui rifiuti indigna le imprese italiane. Numeri e guai Il nostro paese dovrebbe cambiare il suo sistema di raccolta differenziata per passare al sistema del vuoto a rendere ...Secondo la proposta di regolamento sugli imballaggi presentata il 30 novembre dalla Commissione Europea in cui vengono espressamente vietati gli imballaggi monouso anche per lo zucchero nel settore Ho ...