TGCOM

... eclissi' GUARDA Irene Cara, le immagini della carriera Leggi Ancherinviata a giudizio per frode fiscale: chiesti 8 anni e due mesie Piqué avevano annunciato settimana scorsa di ...Come non pensare, ad esempio, a Milan figlio die dell'ex compagnoPiqué La memoria corre subito alla città italiana , ma all'epoca avevano fatto sapere che si trattava di una scelta ... Shakira e Gerard Piqué in tribunale per l'accordo sulla custodia dei figli Shakira e Piqué avevano annunciato settimana scorsa di aver raggiunto l'accordo sull'affidamento, cinque mesi dopo aver annunciato la loro separazione. Un accordo che era arrivato dopo un ultimo ...Shakira and Gerard Pique were both seen at court as they arrived in person to ratify their child custody agreement. The former couple, who split in June after 11 years together, share their ...