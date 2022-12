Today.it

La cantante, in attesa del primo figlio dal compagnoCorti , ha raccontato ogni dettaglio del bebè in arrivo: dalla prima ecografia aldel nascituro. E ora festeggia gli otto mesi con ...... Assessore al Welfare, nuove cittadinanze e fragilità del Comune di Bologna eRotundo , ... con la Legge 120/2011 è stata introdotta la necessità di riservare delle quote di presenza al... Sesso, Stefano De Martino: "Con Belen ho avuto la migliore intimità, l'ho sposata per questo" Stefano De Martino, con il successo della seconda edizione del Bar Stella, al via dal 29 novembre su Rai2, è stato ospite di La Conferenza Stampa su RaiPlay. Ad intervistare il conduttore tv studentes ...Da quando Bianca Atzei ha condiviso la gioia della maternità con i suoi 892mila follower, la sua è stata una gravidanza social. La cantante, in attesa del primo figlio dal compagno Stefano Corti, ha r ...