Serie B | Filippo Antonelli nuovo ds del Venezia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Continua la rivoluzione in casa, dopo l'arrivo qualche settimana delallenatore Paolo Vanoli, dopo l'esonero di Javorcic e l'interregno di Soncin. Ora la società lagunare, retrocessa dalla A in B l'estate scorsa...

Si tratta del primo di unadi appuntamento sul tema della mobilità nella Capitale punto di ...Tantillo, ricercatore Inapp, traccerà un'immagine degli spostamenti all'interno della ...... conduttrice e autrice del talk Rai "O anche no" e, dal 2020, consulente della LegaA di ...Grasso (Delegato del Rettore al turismo) e il dott. Carmelo Lembo (presidente di Bios). Nell'...Dopo aver lasciato il Monza, l’ex esterno del Cosenza Filippo Antonelli sarà il nuovo ds dei lagunari Nuova avventura per l’ex Cosenza Filippo Antonelli. Dopo aver contribuito a portare il Monza dalla ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...