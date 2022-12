Serie A | la Juventus si difende | “Qualsiasi sanzione sportiva sarebbe del tutto infondata”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) 2022-11-30 18:37:38 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: voiDopo le dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo negli ultimi tempi e del presidente del club, Andrea Agnelli ilha diramato una nota ufficiale in risposta alla cascata di notizie e reazioni apparse sulla stampa italiana nelle ultime ore. La, indagata dalla Consob (l’organo di governo della Borsa, dove il club è quotato),che non vi è stata “nessuna modifica dei budget” e quello “”. Questo, infatti, il comunicato integrale della: “Con riferimento a quanto riportato da alcuni organi di stampa – nel ...

