Serbia | Stojkovic | 'Vlahovic pronto | ma non so se gioca' VIDEO

Il match è un revival di- Svizzera nel Mondiale in Russia del 2018, quando ad avere la ... è in vantaggio, a 1,50 contro il 2,50 degli uomini di. Nel reparto offensivo serbo, ...Così Dragan, ct della, alla vigilia della sfida decisiva contro la Svizzera ai Mondiali 2022 in Qatar. Su Vlahovic : ' E' pronto per giocare e fisicamente sta molto meglio rispetto a ...Così Dragan Stojkovic, ct della Serbia, alla vigilia della sfida decisiva contro la Svizzera ai Mondiali 2022 in Qatar.In conferenza stampa, al fianco di Stojkovic, è intervenuto il bomber serbo Mitrovic ... È un ragazzo ancora giovane, ma con un talento già enorme che ha messo al servizio della Serbia. Se giocherà, ...