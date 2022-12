Scrubs – Medici Ai Primi Ferri | Tutto Sul Medical Drama!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 1 dicembre 2022)ai: la seriedramma più alternativa di sempre è finita ormai 12 anni fa, ma si continua a parlarne proprio per via della sua particolarità. Ecco cosa c’è da sapere…aiha chiuso i battenti nel 2010, dopo essere stata prima troncata e poi acquistata e rinnovata da ABC che ne ha voluto altre due stagioni. A distanza di tempo, però,resta una serie storica perché è ildrama più alternativo di sempre. A differenza degli altri, infatti, i toni sono più comici e vengono messi in evidenza i difetti deiin corsia, a volte non esperti e titubanti.ai ...