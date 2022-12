Scommessa prima del rigore | Messi e Szczesny | lontani dalle telecamere

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Argentina, Polonia agli ottavi da seconda. Si è chiuso così mercoledì sera il Gruppo C, con la vittoria dell'albiceleste sulla Nazionale dell'est per 2-0. Dove però Leosi è fatto ipotizzare da Wojciech Szcz?sny dopo un tiro dal dischetto. Una scelta che ha fatto molto discutere, visto che il numero uno della Polonia era stato sanzionato con il Var per aver colpito la Pulce con una manata, dopo un tuffo su un pallone proveniente dalla sua destra. Una dinamica che sembrava "di gioco" e che invece, con l'ausilio della tecnologia, è stata sanzionata dal direttore di gara Danny Makkelie.: “Ho scommesso con” Sembra tutto pronto per il terzo gol della Pulce dopo quelli con Arabia Saudita eco, ma alla fine ha la meglio il portiere della Juve, che ha parato il ...