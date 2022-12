Sciopero Italo e Trenitalia venerdì 2 dicembre 2022 | quali sono i treni garantiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Lo avevano annunciato da tempo, ma ora il giorno è quasi vicino: domani,, sarà una giornata nera per tutti gli italiani per via di quellogenerale e nazionale, che andrà a coinvolgere tutti i settori. Pubblici e privati. Dalla sanità alla scuola fino ai trasporti e nessuna città, da Nord a Sud, sarà esclusa dall’agitazione e dalla protesta. Saranno, tanti, infatti, i lavoratori che incroceranno le braccia e si fermeranno. Come quelli del settore ferroviario,dei trasporti a Roma, a rischio bus, metro e tram: orari e fasce garantite Gli orari dellodi ...