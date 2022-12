Sciopero generale del 2 dicembre | stop trasporti | scuole e sanità Orari e fasce di garanzia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ventiquattro ore diin tutta Italia: è stata confermata l’agitazione di venerdì 2che coinvolgerà diversi gruppi sindacali. I lavoratori incroceranno le braccia in momenti diversi, a seconda del settore in cui sono occupati. Il comparto aeroportuale e quello ferroviario protesteranno dalle 21 di giovedì 1alle 21 di venerdì 2. Anche i dipendenti del trasporto pubblico locale sciopereranno per 24 ore, ma con modalità diverse di città in città. A Milano, i mezzi Atm – metro, bus e tram – e i treni di Trenord e Trenitalia potrebbero subire variazioni e cancellazioni. L’adesione alla protesta sarà nota soltanto la mattina di venerdì – per i treni già il giovedì sera – per cui non sarà facile prevedere in anticipo i disagi. Ci saranno, però, dellegarantite. ...