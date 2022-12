Sci alpino oggi | terza prova discesa Beaver Creek | orario | startlist | programma | tv | streaming 1° dicembre

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Continuano le prove di. Dopo la cancellazione di martedì, ieri si è svolta quella che doveva essere la secondaed è stato l’austriaco Otmar Striedinger a realizzare il miglior tempo.terzo giorno di prove ed ultimo test in vista della gara di domani. LA DIRETTA LIVE DELLADIDALLE 18.15 LA DIRETTA LIVE DELLADIA LAKE LOUISE DALLE 20.00 Ieri sono arrivate buone indicazioni in casa Italia in particolare da Christof Innerhofer e Mattia Casse, che hanno chiuso rispettivamente al secondo e quinto posto. Dominik Paris non ha spinto e ha preferito tenere le energie, chiudendo al ventesimo posto. Una...

L'azzurra ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: ' Questa seconda prova è andata abbastanza bene, con visibilità piatta e un po' di nevischio. Non ho ancora trovato il ...Ti aspettavi, alla terza gara in Coppa del Mondo, di sfiorare la top15 e realizzare il quarto tempo di manche ' Non mi aspettavo un tale risultato, no. Il mio obiettivo era divertirmi e fare ...La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022-2023 si trasferisce dal Vermont, e quindi Stati Uniti, verso l’Alberta, e quindi Canada. La trasferta al di là dell’Oceano Atlantico… Leggi ...SCI ALPINO - Segnali incoraggianti dagli italiani nella prima prova cronometrata di discesa maschile sulla Birds of Prey: Christof Innerhofer e Mattia Casse chi ...