Sci alpino | Dominik Paris cerca il riscatto a Beaver Creek Feuz e Odermatt sfidano Kilde sulla Birds of Prey

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Dopo Lake Louise anche asi prospetta una nuova sfida tra Norvegia e Svizzera. La Coppa del Mondo maschile di scifa tappa in Colorado, con in programmaofdue discese ed un superG. Il grande favorito sembra essere Aleksander Aamodt, che lo scorso ha fatto doppietta sulle nevi americane. Il norvegese ha trionfato nella discesa d’esordio in Canada, chiudendo poi al secondo posto in supergigante.è l’uomo da battere ed i suoi principali rivali appaiono essere gli svizzeri Beate Marcorispettivamente in discesa e superG. Il primo si è imposto nella libera dinel 2019 e soprattutto vuole riscattare il weekend ...

OA Sport

Dai turisti che si tengono lontani dalla folla, per vivere la montagna innevata godendo di ampi spazi, al ritorno delloa scapito dello snowboard: ...Doppietta elvetica nell'ultimo Gigante FIS maschile disputato mercoledì 30 novembre sulle piste di Arosa. Nuovo successo di Cyril Eberle dello Ski Club Flumserberg, con il tempo totale di 1',50",33/... Sci alpino, Lara Colturi: "Non penso a tornare in Italia, non è il calcio. In Albania tanto entusiasmo" Il programma, gli orari e la diretta tv della discesa maschile di Beaver Creek, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.Il programma, gli orari e la diretta tv della discesa femminile di Lake Louise, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...