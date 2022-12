Sci alpino | Coppa Europa | Karen Smadja Clement vince il superG di Zinal | 7a Runggaldier | 9a Zenere

(Di giovedì 1 dicembre 2022)si è aggiudicata ildi(Svizzera) valevole per ladi scifemminile 2022-2023. Sulla pista elvetica la francese ha fatto il vuoto nonostante un percorso non propriamente lungo (1.520 metri totali) rifilando distacchi corposi a tutte le rivali.ha concluso il suocon il tempo di 57.87 con 44 centesimi di margine sull’austriaca Michaela Heider e 52 sulla sua connazionale Sabrina Maier. Quarta posizione per la svizzera Nathalie Groebli con un distacco di 81 centesimi, quinta l’austriaca Michelle Niederwieser a 82, mentre è sesta la svizzera Stefanie Grob a 1.12. In settima posizione troviamo la prima delle ...

