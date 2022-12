Saviano-Meloni | Violante silura la Murgia | che lezione su “bastarda”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Uno strano cortocircuito, quello che sta accadendo in queste ore tra le stanze dell’intellighenzia di sinistra. Se, per anni, i progressisti ci hanno annoiato su fantomatiche battaglie sui diritti, in nome della bandiera arcobaleno e contro il maschio bianco e capitalista, sul ddl Zan, sugli asterischi, sul politicamente corretto, sulla schwa; tutto ciò sembra magicamente scomparire quando si parla sì di una donna, ma con il peccato di essere di destra: Giorgia. Ci riferiamo ovviamente all’insulto che, dagli studi televisivi di Piazzapulita, venne sferrato dallo scrittore Robertocontro i leader di Lega e Fratelli d’Italia: “Bastardi”. Sfogo che gli costò la querela della. L’offesa, però, è suonata come un semplice diritto di critica dai salotti radical. Anzi, soggetto della colpevolizzazione non è l’autore di ...