Santa Maria Capua Vetere è “Città che legge” | la qualifica dal Ministero della Cultura

... il suo speciale affetto "al caro fratello il patriarca Bartolomeo I e all'intera Chiesa di Costantinopoli", dove si è recata come di consueto una delegazione della...... ma a fatti specifici, svoltisi inCapua Vetere". Lo scrive in una lettera indirizzata al ministro della Giustizia, il magistrato di Agrigento Walter Chiarini finito al centro della ...4' di lettura Fano 01/12/2022 - Nella splendida cornice della Chiesa di Santa Maria del Gonfalone a Fano, sabato 26 novembre si è tenuto l’incontro "SEI pronto a scendere in campo", un evento organiz ...Confermate le misure cautelari nei confronti di tre delle quattro suore coinvolte nei maltrattamenti ai danni di alcuni minori ospitati nell’istituto religioso ischitano di Santa Maria della ...