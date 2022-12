Sampdoria | piace Zurkowski Con la Fiorentina

Tra le mezzali, nei dialoghi con il Milan, è spuntato anche Adli che è in uscita e chea Torino e. Adli, però, per caratteristiche è un giocatore molto simile a Vilhena. Quindi per ...... in Francia ci sono diverse società interessate, i rossoneri preferirebbero tenerlo in Serie A dovea Cremonese, Torino e. MARKO LAZETIC - Otto minuti con la Cremonese, un paio di ...Matteo Gabbia torna ad essere un obiettivo di calciomercato della Sampdoria, ma come in estate c'è da convincere il Milan. I dettagli ...L'Udinese cerca rinforzi in vista della finestra di calciomercato, oltre a Sabiri della Sampdoria, piace Cistana ex obiettivo blucerchiato ...