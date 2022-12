Salto con gli sci | Coppa del Mondo Lillehammer 2022 Takanashi domina sul NH | Lundby è la regina del LH

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Dopo un mese di pausa, torna finalmente in azione anche ladelfemminile dicon gli sci. Le donne non si sono infatti cimentate in alcuna gara settimana scorsa, ma in compenso si prendono l’esclusiva in questo weekend in cui la controparte maschile è ferma. Peraltro, il circuito riservato alle ragazze andrà in scena in una delle sue località più iconografiche, ovverosia. Non esiste luogo che abbia ospitato un numero superiore di competizioni valevoli per la Sfera di cristallo Lysgårdsbakkene Ski Jumping Arena. D’altronde il borgo edificato sulle rive del fiume Lågen (prossimo a tramutarsi nel lago Mjøsa), oltre a essere da sempre una presenza fissa nel calendario, è ormai solito organizzare due tappe nel medesimo inverno. Una a inizio dicembre e una a marzo, nel contesto di Raw ...