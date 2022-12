Sabrina Manoni | “Educare il risparmiatore | il coach finanziario è il partner strategico per non commettere errori fatali”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) -s di Roma assicura da decenni una gestione oculata del patrimoniotrasmettendo conoscenza e competenza, requisiti fondamentali soprattutto in questo periodo di instabilità. Roma, 1 dicembre 2022.In Italia c'è una scarsa educazione finanziaria: sebbene l'interesse per i temi economici stia crescendo, anche in virtù dell'instabilità in cui versa il nostro Paese, gli italiani rimangono un popolo con un'insufficiente conoscenza della gestione delle proprie risorse rispetto agli altri Paesi dell'OCSE. «Siamo un Paese con una bassa cultura finanziaria. Questo dato preoccupante è trasversale e tocca un po' tutte le fasce d'età: in Italia sono tante le persone che investono i propri capitali senza avere le nozioni più basilari di finanza. Molti adulti, sebbene gestiscano in modo più oculato i ...