Russia | Lavrov attacca Papa Francesco | ' Ha detto parole non cristiane'

Ucraina, dopo le parole di Papa Francesco arriva la dura risposta della, nella persona del ministro degli Esteri. Papa Francesco dice di volere mediare sull'Ucraina ma recentemente 'ha fatto delle dichiarazioni non cristiane' sulle crudeltà commesse in ......dichiarazioni non cristiane" sulle crudeltà commesse in particolare da membri di due nazionalità della, cioè i Ceceni e i Buriati. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergheiin ... Russia, Lavrov: "Ucraina verrà liberata da governanti neonazisti" "Il Vaticano ha detto che ciò non si ripeterà e che probabilmente c'è stato un malinteso, ma questo non aiuta ad aumentare l'autorità dello Stato pontificio", ha aggiunto Lavrov.(ANSA) - MOSCA, 01 DIC - Papa Francesco dice di volere mediare sull'Ucraina ma recentemente "ha fatto delle dichiarazioni non cristiane" sulle crudeltà commesse in particolare da membri di due naziona ...