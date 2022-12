Russia contro Finlandia e Svezia | ' Erano neutrali | ora sono la periferia della Nato'

RaiNews

, il viceministro degli Esteri Alexander Grushko ha dichiarato che la Finlandia e la Svezia, che erano simboli del non allineamento militare, si stanno ora trasformando nella periferia della ......"ha fatto delle dichiarazioni non cristiane" sulle crudeltà commesse in particolare da membri di due nazionalità della, cioè i Ceceni e i Buriati. Lavrov attacca il Vaticano . Lavrov... Allarme aereo, "Mig russi decollati dalla Bielorussia". Lavrov: Nato e Usa partecipano al conflitto - Minsk: ostilità contro Bielorussia improbabili nel prossimo futuro - Minsk: ostilità contro Bielorussia improbabili nel prossimo futuro Dopo che si era arreso all’Armata Rossa nel 1943 a Stalingrado, in Germania organizzarono persino un suo funerale simbolico. Ma nel 1946, con ...Tratto quotidianamente tematiche differenti che ruotano intorno alla politica, alla cronaca e al mondo dello spettacolo. Vorace di tutto ciò che è attualità, con un occhio "storico" rivolto al passato ...