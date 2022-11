Royal Family | scandalo a corte | Harry presto di nuovo papà

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Clamoroso scoop per lapoichésta per diventarebis. Sarà un Natale molto particolare quest’anno, per la. Difatti la morte della Regina Elisabetta II ha stravolto gli equilibri e perciò si assisterà al consueto video-messaggio di augurio e buon auspicio da parte del Re Carlo III, per la prima volta. Doloroso e sofferto ma non può venire meno ai suoi doveri di regnante ed erede della tradizione.-Ilovetrading.it.(Fonte: Google)Oltretutto, come si legge su The Mirror e riportato dalla rivista Elle: “e Meghan nonostante l’invito di Carlo non parteciperanno al Natale a Sandringham“. Ennesimo affronto dunque che certamente non aiuterà a ripristinare i rapporti ormai tesi tra la coppia e ...