Royal Family | “Il principe harry era il mio toyboy” E il matrimonio con Meghan vacilla

(Di giovedì 1 dicembre 2022) IlMarkle sono in crisi? In questi giorni sono cominciate a circolare delle voci spiacevoli sui duchi di Sussex. Il loropotrebbe essere a capolinea… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

la Repubblica

ROMA - Harry e Meghan si raccontano senza filtri in una docu - serie, in arrivo prossimamente su Netflix. Dettagliato e senza precedenti, il duca e la duchessa del Sussex condividono attraverso lo ...Passando per il classico prologo pieno d'amore da 'happy' , in cui piano piano sale la puzza ...con lo spazio per qualche brano esterno come Thunder degli Imagine Dragons o Boilermaker dei... Bufera razzismo sulla Royal Family, sotto accusa la dama di Elisabetta e madrina di William. Buckingham Palac… Harry e Megha, la coppia più chiacchierata del momento, sono pronti a svelare ogni cosa sulla loro relazione e sulla famiglia reale ...Nelle ultime settimane i coniugi Sussex sono al centro dei gossip ed oggi arriva una nuova notizia che si aggiunge alle ipotesi di una rottura tra i due.