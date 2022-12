Roma | stroncato mercato di borse e capi d’abbigliamento contraffatti nel centro storico

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’attività di contrasto all’abusivismo commerciale da parte degli uomini della Polizia locale ditale è costante. Gli agenti monitorano regolarmente il territorio per reprimere fenomeni simili. I controlli sul territorio sono costanti e mirati a circoscrivere il più possibile la diffusione di venditori irregolari e anche il commercio di prodotti. Servizi che vengono effettuati quasi quotidianamente anche al fine di tutelare i venditori regolari. Venditori irregolari di pelletteria Ed è stato in uno dei consueti controlli che, oggi pomeriggio in via di Porta Angelica, gli agenti della Polizia locale ditale del I Gruppo Prati, nel corso dei controlli legati all’abusivismo commerciale e lotta alla contraffazione, hanno proceduto a due sequestri penali di accessori tra i ...

RaiNews

... ragazza di 12 anni cade dalla finestra del primo piano: è in codice rosso Antonio,da un ... anche se dal Bambin Gesù di, dove è stata trasportata in elicottero, trapela che non sarebbe ...Amatissimo da Verdi " ma ferocementeda D'Annunzio " Stanislao Falchi si spegneva cento ... interrotta solo per dedicarsi alla direzione del Liceo musicale di Santa Cecilia di, nel quale ... Addio a Burkhard Scheffler, clochard stroncato dal freddo Nuova conferma ufficiale per la costruzione dello stadio di proprietà della Roma. L’assessore allo Sport delinea le nuove tappe verso l’avvio dei lavori In diretta su TV PLAY a calciomercato.it è inte ...Ci si ritrova in certe condizioni poi ci si adatta cercando di dare un senso alla propria vita mantenendo la dignità. Sono i senza tetto. Circa 8000 gli homeless a Roma. Un terzo vive per strada, un t ...