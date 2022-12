Roma | incidente alle Terme di Caracalla | si schianta con lo scooter contro un albero | 39enne morta sul colpo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ancora un drammatico. Ancora, purtroppo, una persona che ha perso la vita. Questa notte, intorno all’una, in via didi, nel centro della Capitale, una donna di 39 anni è morta: lei era a bordo del suo, un SH, quando per cause da accertare ha perso illlo. E si ètaun, all’altezza di via Antoniniana.mortale in via didiL’, che sembrerebbe essere autonomo, ha visto coinvolto uno, un SH. Alla guida del mezzo a due ruote una donna di 39 anni, che per cause da accertare ha prima perso illlo, poi ha sbandato e ha ...