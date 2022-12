Roma | giornata mondiale lotta all' Aids | oggi 1 dicembre test gratuiti al Campidoglio

Nautica.it

... dichiara l'Organizzazione mondiale della sanità in vista dellaMondiale dell'Aids. "Negli ... docente di salute Globale all'università Cattolica die presidente della sezione L (...Oggi è lamondiale per la lotta all'Aids. In questa occasione, 1 dicembre, ail Campidoglio aprirà le sue porte per un test day a cui potranno prendere parte i consiglieri, le consigliere e la ... Campionato invernale di Roma, giornata spettacolare per l'altura Oggi è la giornata mondiale per la lotta all'Aids. In questa occasione, 1 dicembre, a Roma il Campidoglio aprirà le sue porte per un test day a cui potranno prendere parte ...Venerdì nero per i romani e sabato ancora più cupo per i negozi del Centro. Monta la protesta a Roma e, domani, arrivano due giornate di fuoco. Le sigle sindacali di base ...