Roma | arrestato l’infermiere del Policlinico accusato di aver violentato una tirocinante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) La Polizia haun infermiere di 55 annidiunaventenne all’interno delUmberto I di. Le accuse nei confronti dell’uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, sono di violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate. I fatti denunciati risalgono al 26 ottobre scorso: a rivolgersi all’autorità giudiziaria era stato il direttore del, Fabrizio D’Alba. Secondo il racconto della ragazza, che ha ripercorso i fatti in un’intervista a Repubblica, la violenza è avvenuta in una stanza inutilizzata nel reparto di Urologia, in cui – durante il turno serale – l’uomo ha fatto entrare la giovane con la scusa di dover cambiare la flebo a un paziente, salvo poi ...