Rissa al concerto dei Maneskin | la reazione di Damiano

ForzaRoma.info

Prosegue il tour Mondiale dei Maneskin , ieri la band romana ha fatto tappa a Philadelphia . Durante ilc'è stata unatra gli spettatori e il video è stato pubblicato su tutti i social. Damiano ha reagito con estrema calma all'accaduto e su Twitter ha scherzato così: "La cosa peggiore è ...Il 31 dicembre, giorno di San Silvestro, alle 18 è in programma al Teatro Nuovo ildi fine ...critiche contro il senatore Menia L'hospice di Udine si trasferisce nei locali de La Quiete... Maneskin, rissa tra i fan. Damiano: “Peggio la ragazza con la maglia della Lazio” La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...La lite tra due giovani era scoppiata nei bagni. Fermati dalla polizia, poi gruppi di immigrati si sono affrontati nel parcheggio ...