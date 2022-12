Rinnovo De Vrij | si riapre l’ipotesi della conferma | i dettagli

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’Inter e Deora si riavvicinano al. L’idea di Marotta e Ausilio è quella di non spostarsi troppo dalle cifre attuali L’Inter e Deora si riavvicinano al. L’idea di Marotta e Ausilio è quella di non spostarsi troppo dalle cifre attuali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’olandese potrebbe restare in nerazzurro. Entourage e società sarebbero già d’accordo e mancherebbero soltanto le firme sul contratto a 4 milioni a stagione. Stesse cifre di quelle percepite fino ad ora. L'articolo proviene da Calcio News 24.

