Rigore dell' Argentina contro la Polonia | Szczesny | ' Ho scommesso 100 euro con Messi | ma ho perso'

Gli ho detto 'scommetto 100 euro che l'arbitro non darà il', e ho perso la scommessa contro Messi. Non so se è legale ai Mondiali, e probabilmente verrò punito per questo. Ma non mi interessa. ......sono stati assegnati alle 12 tesi che più hanno saputo distinguersi per originalità e...L 'argomento da sviluppare era 'Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo'...La Polonia ha staccato il pass ottavi anche e soprattutto grazie a lui. Secondo rigore parato al Mondiale, dopo quello a Al-Dawsari sull'1-0 Polonia (poi vincente 2-0) contro l'Arabia Saudita.Dopo il ko indolore con l'Argentina e la qualificazione agli ottavi dei Mondiali, il portiere della Juve e della Polonia rivela cosa è successo negli istanti precedenti al penalty poi parato alla 'Pul ...