Riaprono il museo e il bosco di Capodimonte | il programma del primo weekend di dicembre

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Dopo la chiusura dovuta alla caduta di un frammento di piperno a causa del maltempo, riapre oggi ile Realdi. Terminati i lavori di messa in sicurezza degli accessi alla Reggia, riapre oggi giovedì 1ile Realdidopo la chiusura, in via precauzionale, dovuta alla

Terminati i lavori di messa in sicurezza degli accessi alla Reggia, riapre domani giovedì 1 dicembre ile Real Bosco di Capodimonte dopo la chiusura, in via precauzionale, dovuta alla caduta di un frammento di piperno da una balconata per il maltempo. Questa la programmazione per il primo weekend ...Ile Real Bosco di Capodimonte riprende quindi l'attività con l'apertura serale straordinaria nel primo fine settimana di settembre, venerdì 2 e sabato 3 (dalle ore 19.30 alle 22.30, ultimo ...Museo e Real Bosco di Capodimonte riaprono quando e orari anche le aperture straordinarie con le mostre del primo weekend.MACERATA - Il patrimonio nascosto di Palazzo Ricci esce dai depositi e si svela ai maceratesi con la mostra “Altri Luoghi” promossa dalla Fondazione Cassa di risparmio della provincia ...