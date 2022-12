Borsa Italiana

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la gara per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario stazione di Bergamo " Aeroporto ...Milano, 30 nov. " Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la gara per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario stazione di ... RFI lancia gara da 121 milioni per nuovo collegamento Aeroporto Orio al Serio (Teleborsa) - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la gara per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario stazione ...(FERPRESS) – Roma, 29 NOV – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori ...