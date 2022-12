Renzi | «Meloni chieda il Mes per la sanità Il Pd? Non parlo | il futuro siamo noi»

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 dicembre 2022) «Lo diremo forte e chiaro a Giorgia: è più importante piantare bandierine antieuropeiste o proteggere i più fragili?»: Matteova all’attacco del governo sul Mes in un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale. Nella quale apre alla possibilità di votare singoli emendamenti della legge di bilancio ma preannuncia il no al provvedimento. «Sosterremo il governo se riporterà Industria 4.0, ripristinerà l’Unita di missione contro il dissesto idrogeologico Italia Sicura, se ci sarà più coraggio sul reddito di cittadinanza, cancellandolo e tornando al reddito di inclusione. Tutte cose che abbiamo voluto e votato in passato. lo poi continuo a insistere: vogliamo più soldi sulla. Dire di no al Mes non significa scontentare l’Europa, significa scontentare i cittadini che hanno liste di attesa chilometriche». Sulla ...