Reddito di cittadinanza | figuraccia in piazza | cosa svela questa foto

(Di giovedì 1 dicembre 2022) In trecento. Come gli spartani. E non erano neanche tutti percettori deldi. Perché con loro, a protestare contro il taglio del sussidio, a Palermo c'erano anche studenti, sindacalisti ed esponenti del Movimento 5 Stelle. Pochi? Be', insomma, considerando che solo nel capoluogo siciliano i beneficiari dell'assegno sono quasi 180mila, si tratta di una quota davvero residuale.significa: accettazione supina della fine del Rdc, disponibilità a rimettersi in cerca di un lavoro, rassegnazione al destino. O pigrizia: il richiamo del divano e del pigiama sono più forti della convocazione ine della difesa di un diritto (temporaneo)? Per certo, dagli ultimi report dell'Inps si sa che la Sicilia, dopo la Campania, è in cima alla classifica dei beneficiari. Mensilmente ricevono l'assegno più di ...

La riforma deldisi è resa necessaria. Pietro Ichino, giuslavorista dell'Università statale di Milano, considerato il padre del Jobs act, un passato in politica nel Pd, analizza con ItaliaOggi ...'Chiederemo alla maggioranza un impegno ulteriore sulla detassazione dei nuovi assunti, anche per offrire un lavoro a giovani che oggi vivono coldi, e per aumentare le pensioni ...«Troppi esponenti della sinistra italiana non hanno mai capito l'importanza delle politiche attive del lavoro. Non ci hanno mai creduto, hanno sempre prediletto le politiche passive: il sostegno del r ...Vuoi sapere se sei ancora in tempo per richiedere il Reddito di Cittadinanza e capire se hai i requisiti per inoltrare la domanda ...