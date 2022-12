Quali sono e quanto costano i migliori panettoni d’Italia

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Come ogni anno durante l’evento Re Panettone – la prima e più grande manifestazione dedicata al dolce milanese – vengono premiati iartigianali. Anche quest’anno, l’eccellenza ha prevalso: vediamoi vincitori dell’edizione 2022. Premio Re Panettone Milano 2022: come vengono scelti i vincitori Ideato e organizzato da Stanislao Porzio, Re Panettone ha celebrato la sua prima edizione a Milano nel 2008. Da allora, ogni anno, continua ad aver luogo alla fine di novembre nel capoluogo lombardo, ma annovera anche edizioni in altre città, con l’obiettivo di diffondere in tutta Italia la cultura del panettone. “Fulcro della manifestazione è l’esposizione diartigianali d’eccellenza, per promuovere latà. Ogni edizione ...