Qatar 2022 | Sommer ed Elvedi fuori… Per l’aria condizionata! Ultime

(Di giovedì 1 dicembre 2022)ednon si sono allenati quest’oggi. Colpa delcondizionata:sulla situazione Secondo quanto riportato da RSI,ed, rispettivamente portiere e difensore della Svizzera, sono in dubbio per il match di domani contro la Serbia. I due potrebbero saltare l’ultima gara del girone di, non essendosi allenati oggi. Il motivo? Un raffreddore molto probabilmente dovuto all’eccessivo uso di aria condizionata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Il presidente del Comitato Arbitrale FIFA, Pierluigi Collina, ha parlato della questione dei Maxi - Recuperi di questi Mondiali diconfermando di essere soddisfatto della direzione presa e che sarà potenziata. 10 MINUTI DI MEDIA - 'Abbiamo in media una decina di minuti a partita, con un caso eccezionale come la partita ..., Sommer ed Elvedi non si sono allenati quest'oggi. Colpa dell'aria condizionata: ultime sulla situazione Secondo quanto riportato da RSI, Sommer ed Elvedi, rispettivamente portiere e ...Per una cifra che va da mille a 34mila euro, è possibile godersi le partite dei Mondiali in ambienti super lussuosi degli stadi, con una vista mozzafiato. E, nonostante il divieto di vendita negli imp ...Ai vice campioni del mondo basta un pareggio per qualificarsi, i Diavoli Rossi, invece, sono a forte rischio eliminazione.