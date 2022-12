Puoi ricevere 28mila euro se vieni a vivere in questi luoghi | si trovano in Italia

Leggi su chenews

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Trasferirsi in un borgo di poche anime, magari con il primo centro abitato che dista chilometri: potrebbe essere una scelta incentivata addirittura dallo Stato, in questo caso con. Ce la faresti a “soprav” in paesini “dimenticati da Dio”, nascosti magari tra le montagne? Dovresti essere amante della natura, andare alla ricerca della quiete assoluta. Incentivi ripopolamentoPotresti anche scegliere una delle decine di micro-isolene. Qui dove magari, non avresti neanche la possibilità di leggere le tue riviste preferite con una certa puntualità. Può accadere, certo, se il traghetto che consegna la merce all’unico rivenditore locale rimanesse bloccato dal maltempo. Eppure, esistono paesini del Molise, della Calabria (come in questo caso), vere e proprie perle, diamanti grezzi ...