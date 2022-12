Prime Video | dicembre 2022 | le novità in catalogo tra film e serie TV

Leggi su screenworld

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Aildisi arricchisce con numerose. Segnaliamo la terza stagione di Jack Ryan di Tom Clancy, basata sulladi libri scritta da Tom Clancy. Sulla piattaforma streaming approda laitaliana The Bad Guy con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. Tra iin uscita troviamo Improvvisamente Natale con Diego Abatantuono e l’horror psicologico Nanny. Infine suarrivano le cinque stagioni di Fringe e iThe Tourist, The Others e L’ImmortaleTV e Show Originali & In Esclusiva AmazonÈ questa la vita che sognavo da bambino – stagione 1 – disponibile dal ...