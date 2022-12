Premio Angi | Giordani Spencer Lewis | puntare sulle persone

"Parlare di digitale, innovazione e tecnologia significa prima di tutto parlare di ambizione, di passione, e dunque di persone. Siamo qui oggi al2022, dedicato alle migliori idee innovative, per rappresentare proprio questo, il valore umano e il ruolo delle persone, su cui puntiamo come azienda e su cui poniamo l'accento oggi come ...Lo ha sottolineato Patrick Oungre,A2A Group Head of Innovation e Corporate Venture Capital, durante V edizione del, a Roma. 1 dicembre 2022Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...