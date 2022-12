Preghiera del mattino del 1 Dicembre 2022 | “Santificami | Signore”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire alla nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

E' l'ultimadella giornata che si recita primariposo notturno. La meditazione che l'autore fa sui nove salmi è un congedarsi da Dio a fine giornata. Chi ha più o meno fede non ...Una settimana di esercizi spirituali per fare "il tagliando" alla tua vita di, un'... rileggere la tua vita alla luce della Parola di Dio; trasfigurare ogni avvenimentopassato; trovare ...Suoi unici interessi erano la preghiera e la stesura delle regole degli Eremiti del Sacro Cuore di Gesù, come avrebbe voluto chiamare il suo ordine. Inizialmente reticente al sacerdozio, comprese di ...Da piazza San Pietro, Papa Francesco mette in guardia i fedeli contro l’opera del diavolo. Continuando il ciclo di catechesi sul discernimento, il Santo Padre ricorda anche l’importanza della ...