Ponte sullo Stretto? “Basta ambientalismo ideologico”

... per fare decollare la Piattaforma logistica del Mediterraneo anche attraverso l'anello di congiunzione delStretto di Messina. Nell'attesa che anche la Città di Villa San Giovanni riceva ...Pare vero ma non lo è. Come ilstretto di Messina, ricostruito talmente bene in grafica digitale da sembrare, per un attimo, un progetto reale. Pare vero anche il trucco di Luigi Lo Cascio, nei panni del magistrato ...Il ponte era collassato la notte tra l’1 e il 2 dicembre sulla strada provinciale sp329 tra Canneto e Monteverdi. Il crollo, che ha coinvolto anche la strada sottostante il ponte, per puro caso non ha ...Lo stesso si può dire dell’opera che apre, sempre il 3, il concorso, Profeti di Alessio Cremonini (Sulla mia pelle ... “camera chiusa” nel romanzo Quel che la marea nasconde (Ponte alle Grazie). Si ...