Polonia - Argentina | Szczesny rivela | ' Ho scommesso 100 euro con Messi sul rigore'

Tutti pazzi per Leo Messi. Il campione argentino ha sbagliato un rigore nella partita dei mondiali trama nonostante questo, grazie alla sua presenza in Qatar e al gol realizzato contro il Messico, è arrivato a quota 30 gol realizzati nel 2022. Traguardo che gli permette di vantare ...Qatar2022 , la partita traha decretato la vittoria della squadra di Messi, che si è qualificata agli ottavi del Mondiale. Durante il primo tempo, però, lo stesso Messi ha sbagliato il rigore del possibile 1 ...La Polonia ha staccato il pass ottavi anche e soprattutto grazie a lui. Secondo rigore parato al Mondiale, dopo quello a Al-Dawsari sull'1-0 Polonia (poi vincente 2-0) contro l'Arabia Saudita.C'è stata una "scommessa in campo" ieri sera, durante Polonia-Argentina, sul rigore di Leo Messi. Lo ha rivelato Szczesny ...