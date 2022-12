Poker alla Costa Rica ma non basta | Germania fuori dai Mondiali

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) AL KHOR (QATAR) (ITALPRESS) – Una vittoria con due gol di scarto, ma inutile per il passaggio del turno. Lavince 4-2 contro la, ma per via del ko della Spagna i tedeschi escono per la seconda volta consecutiva nella fase a gironi. Inutile la doppietta di Havertz e le reti di Fullkrug e Gnabry: i tedeschi vengono eliminati, ancora una volta.Laè scesa in campo con un unico obiettivo, vincere segnando più gol possibili. Due le occasioni sciupate – clamoroso il colpo di testa uscito per questione di centimetri di Muller – prima di trovare il gol in buca d'angolo sul colpo di testa di Gnabry, servito con un cross morbido di Raum dcorsia mancina. Il primo squillo dellaè arrivatomezz'ora, ma Campbell non è ...