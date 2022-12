Pnrr | BrianzAcque avvia intervento riduzione perdite e digitalizzazione finanziato con 50 mln

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Milano, 1 dic. (Adnkronos) - A fine agosto, il finanziamentoda quasi 50 milioni di euro. Entro i primi di dicembre, l'avvio dei lavori. A, gestore pubblico del servizio idrico integrato per l'ambito di Monza e Brianza, sono bastati tre mesi per far decollare il progetto didelleidriche con il contributo a fondo perduto stanziato dal Mims (Ministero per le infrastrutture e mobilità sostenibile). Le attività , che coinvolgeranno 21 comuni della Provincia di Monza e Brianza per 1.300 chilometri di rete (più di un terzo del totale) a servizio di 300.566 abitanti per 72.044 utenze, inizieranno nei prossimi giorni a Seveso. Si tratta della prima di una lunga serie di cantierizzazioni volta a sostituire e rinnovare interi tratti di acquedotti. Afferma ...