Plusvalenze Juve | il GIP | “Manovre stipendi certamente illecite | gravi indizi” Indaga anche la UEFA

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il GIP del tribunale di Torino Ludovico Morello spiega la situazione dellantus: “Sussistono”. I magistrati della Procura di Torino hanno trasmesso al gip la richiesta di rinvio a giudizio di 12 persone fisiche – più la società imputata per responsabilità amministrativa – nel procedimento sui bilanci truccati della società bianconera dal 2019 al 2021. L’azione penale è stata esercitata nei confronti, tra gli altri, di Andrea Agnelli, del vicepresidente Pavel Nedved, dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e del suo predecessore Fabio Paratici. Stralciate soltanto le posizioni dei tre componenti del collegio sindacale, per cui verrà chiesta l’archiviazione. Ludovico Morello, il gip del Tribunale di Torino ha spiegato nei dettagli ai microfoni dell’Ansa il casontus: “risulterebbe difficile ...

