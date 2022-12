Pinguini Tattici Nucleari a FqMagazine | “C’è chi ci critica per il nostro tour negli stadi? Lo capiamo Eravamo spaventati | ma i risultati e i sold out ci sono”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’ultimo Ep “Ahia!” ha collezionato quattro dischi di platino,out per ilnei palazzetti e quello estivo, oltre un miliardo di stream sulle piattaforme digitali.solo alcuni numeri dei, che tornano alla carica con i 14 brani inediti di “Fake News”, anticipato dai singoli “Giovani Wannabe” (triplo platino) e “Ricordi” (certificato platino). Canzoni che scavano ancor più dentro i sentimenti, gli umori, le paure e anche l’ironia della band. L’attesa per il ritorno al live cresce, guardando i numeri di biglietti venduti per i dieci concertidi questa estate (al via il 17 luglio 2023): oltre 300mila biglietti venduti con già unout all’Olimpico di Roma e a San Siro di Milano. Data ...

E stupiti ed increduli di tutto questo successo i sei ragazzi bergamaschi Riccardo Zanotti, volto, voce (nonché compositore e autore) del progettoNucleari, e gli inseparabili Elio Biffi (tastiere), Nicola Buttafuoco (chitarra), Matteo Locati (batteria), Simone Pagani (basso) e Lorenzo Pasini (chitarra), lo sono davvero, mentre ...